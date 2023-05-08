Advertisement

لبنان

فياض تابع لقاءاته على هامش مؤتمر بغداد: نأمل أن تنعكس التطورات العربية على لبنان

Lebanon 24
08-05-2023 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1064485-638191374121774061.jpg
Doc-P-1064485-638191374121774061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض لقاءاته على هامش مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، فالتقى وزير الموارد المائية السوري المهندس تمّام رعد وجرى البحث في تفعيل عمل اللجان الفنيّة المشتركة التي تتابع تطبيق الاتفاقيتين المتعلقتين بنهري العاصي والنهر الكبير الجنوبي، على أن تستكمل النقاشات في اجتماع قريب للجانبين.
Advertisement
 
 
وأبدى الوزير فياض أمله الكبير "بانعكاس التطورات الإيجابية على الساحة العربية على دول المنطقة كلها وخاصةً لبنان وسوريا والعراق".
ثم التقى الوزير فيّاض وزير الموارد المائية العراقية الدكتور عون عبدالله، وجرى استعراض مشكلة الجفاف الشديد الذي يعانيه العراق جراء تدني معدل تدفقات نهري دجلة والفرات والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة العراقية مع دول المنبع لتطبيق المعايير والمعاهدات الدولية بما يختص بتقاسم الحصص بين الدول.
 
 
وأعرب الوزير فياض عن "دعم لبنان للموقف العراقي" آملا "بأن تتحوّل المياه العابرة للحدود الى أداة سلام وتفاهم بين الشعوب".

وانتقل الوزير فيّاض مع الوفد المرافق الى وزارة الكهرباء حيث التقى الوزير العراقي المهندس زياد فاضل بحضور المدراء العامين في الوزارة.
 
 
واستعرض الجانبان للمشاكل المشتركة التي يعانيها قطاع الطاقة في البلدين والجهود المبذولة لحل هذه المشاكل عبر التوجه الى الإعتماد على الطاقة المتجددة وإعتماد الادارة المتكامل لكافة القطاعات.
 
 
وعبّر الوزير فياض مجدداً عن الشكر "للشعب العراقي وللحكومة العراقية على الدعم الذي ابدوه للبنان في أصعب الظروف وأبلغ نظيره برغبة واستعداد الشركات اللبنانية للمساهمة في مشاريع البنى التحتية التي تنوي الحكومة العراقية القيام بها في إطار خطتها للنهوض". كما أبدى تشجيعه لهذه المبادرة ورحب "بالاستفادة من خبرات الشركات اللبنانية وخاصةً في مجال الكهرباء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:49 | 2023-05-08
05:00 | 2023-05-08
04:30 | 2023-05-08
04:00 | 2023-05-08
07:31 | 2023-05-08
07:30 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website