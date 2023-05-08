Advertisement

لبنان

دعوة لميقاتي من السعودية للمشاركة في "قمة جدّة".. ولقاءٌ مع منسق الأمم المتحدة ووزراء

Lebanon 24
08-05-2023 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1064488-638191474287980112.jpg
Doc-P-1064488-638191474287980112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلم  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة  من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الجاري.
Advertisement
وكان الرئيس ميقاتي استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد  البخاري في السرايا اليوم، وتسلم منه الدعوة. وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية- السعودية.

منسق الأمم المتحدة
 
واستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في حضور مستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.
وتناول اللقاء الملف السوري في لبنان، وهنأ ريزا لبنان على توحيد الموقف في ما خص موضوع اللاجئين السوريين، كما شكر الدولة اللبنانية على جهدها وتفهمها وعلى تعاطيها بهذا الملف بطريقة مهنية.
وتطرق البحث الى مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في منتصف شهر حزيران المقبل والذي سيخصص لموضوع اللاجئين السوريين.

سفير الاتحاد الاوروبي
 
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.

الوزيرة رياشي
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية  نجلا رياشي التي أعلنت بعد اللقاء:"تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس  ميقاتي لوضعه في اجواء الاجتماع الذي جمعني بدولة نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعادة الشامي والذي تم البحث خلاله باطلاق عمل لجنة دراسة الزيادات التي قدمت الى القطاع العام واعادة تفعيل العمل في الادارات العامة واقتراح التدابير لاصلاح القطاع العام.
وتقرر اثر اجتماعي بدولة الرئيس متابعة التنسيق مع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لدعوة هذه اللجنة الى الانعقاد  في اسرع وقت لعرض الزيادات والمساعدات التي اقرت على رواتب الموظفين العامين، ولدرس اية مساعدات اخرى يمكن اقرارها ضمن السقوف المالية المتاحة، وذلك لتأمين الحد الادنى من احتياجات العاملين من جهة، وتأكيداً لوجوب استمرارية تسيير المرفق العام تأميناً لاحتياجات المواطنين المراجعين من جهة اخرى.
كما وجرى عرض لمشروع تخفيض اعباء ايجارات المكاتب والاعباء التشغيلية للابنية التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة، وتقرر اعداد دراسة مفصلة بكلفة هذه الاعباء، وباقتراح تدابير عاجلة وجذرية لتخفيض هذه الكلفة بما يتماشى مع سياسة الحكومة التقشفية في هذا المجال، وذلك بناءاً على تعميم سيصدر عن دولة الرئيس.

وزير الاتصالات

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم يرافقه المدير العام لهيئة"اوجيرو"عماد كريدية والمدير العام  للاستثمار  والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي.
واعلن الوزير قرم بعد اللقاء: "بحثنا مع دولة الرئيس شؤون وزارة الاتصالات، وأبلغناه ان هناك خطرا حقيقيا على قطاع الإتصالات اذ نحن بحاجة الى موارد لتسيير شؤونه، وسنتشاور مع وزير المال بشأن  الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل هذه  المشكلة، ونحن منذ بداية العام، وباستثناء الرواتب، لم تحوّل الى الوزارة اي اعتمادات للصيانة".
 
صور من إجتماعات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
اللقاء مع البخاري:
 
 
 
اللقاء مع ممثل الأمم المتحدة في لبنان:
 
 
 
اللقاء مع الوزيرة رياشي:
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-08
04:30 | 2023-05-08
04:00 | 2023-05-08
07:31 | 2023-05-08
07:30 | 2023-05-08
07:14 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website