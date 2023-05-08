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لبنان

جعجع: لن ينال منا الفساد

Lebanon 24
08-05-2023 | 03:37
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شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن "النضال ليس بالضرورة أن يكون فقط بالسلاح والحرب، لا بل في أي عمل نسعى من خلاله جاهدين، الى إيصال رسالتنا وتحقيق أهدافنا لإحقاق الحق".
وقال خلال مشاركته في دورة تدريبية لمكتب البروتوكول في "القوات" إنه "في ظل الفساد المستشري والتحديات التي تواجهنا، فالقوات لا تتأثر بهذه التحديات وكل محاولاتهم تبوء بالفشل، وهل تعلمون لماذا؟ لأن الداخل لا يمسه شائب ، فالأخلاق هي المعيار الأساسي والأهم بالنسبة لنا، فإن انعدمت هذه الاخيرة لن نصل إلى أي مكان. وانظروا أين نحن اليوم، في موقع ثابت وصلنا إليه عبر جهدنا وعملنا متحدين".
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واضاف: "مجتمعنا منخور، وكما يقال (دود الخل منو وفي). هناك للأسف أشخاص وأحزاب وأطراف، يعملون في سبيل مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن، متفاخرين وغير آبهين للعواقب، والأكثر من ذلك، يسعون دائما إلى زج اسم القوات اللبنانية في ملفات الفساد، ولكنهم لم يفلحوا ، ولو لمرة واحدة منذ ١٥ عاما حتى اليوم باعتبار أننا مثال للإستقامة والنزاهة"، معلنا أن "القوات تعيش اليوم مرحلة ذهبية، واننا اذ ننوه بهذا الإنجاز الذي يجب أن نفتخر به، بعد أن تحقق بفضل إرادة وإيمان وصلابة".
وختم جعجع قائلا: "لن ينال منا الفساد ولا من يحاولون تشويه تاريخنا، بل سنستمر في العمل بإخلاص وصلابة وانضباط وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين، وستظل القوات اللبنانية بمثابة الدروع الواقية لوطننا الحبيب".
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