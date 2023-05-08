31
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع: لن ينال منا الفساد
Lebanon 24
08-05-2023
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن "النضال ليس بالضرورة أن يكون فقط بالسلاح والحرب، لا بل في أي عمل نسعى من خلاله جاهدين، الى إيصال رسالتنا وتحقيق أهدافنا لإحقاق الحق".
وقال خلال مشاركته في دورة تدريبية لمكتب البروتوكول في "القوات" إنه "في ظل الفساد المستشري والتحديات التي تواجهنا، فالقوات لا تتأثر بهذه التحديات وكل محاولاتهم تبوء بالفشل، وهل تعلمون لماذا؟ لأن الداخل لا يمسه شائب ، فالأخلاق هي المعيار الأساسي والأهم بالنسبة لنا، فإن انعدمت هذه الاخيرة لن نصل إلى أي مكان. وانظروا أين نحن اليوم، في موقع ثابت وصلنا إليه عبر جهدنا وعملنا متحدين".
Advertisement
واضاف: "مجتمعنا منخور، وكما يقال (دود الخل منو وفي). هناك للأسف أشخاص وأحزاب وأطراف، يعملون في سبيل مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن، متفاخرين وغير آبهين للعواقب، والأكثر من ذلك، يسعون دائما إلى زج اسم القوات اللبنانية في ملفات الفساد، ولكنهم لم يفلحوا ، ولو لمرة واحدة منذ ١٥ عاما حتى اليوم باعتبار أننا مثال للإستقامة والنزاهة"، معلنا أن "القوات تعيش اليوم مرحلة ذهبية، واننا اذ ننوه بهذا الإنجاز الذي يجب أن نفتخر به، بعد أن تحقق بفضل إرادة وإيمان وصلابة".
وختم جعجع قائلا: "لن ينال منا الفساد ولا من يحاولون تشويه تاريخنا، بل سنستمر في العمل بإخلاص وصلابة وانضباط وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين، وستظل القوات اللبنانية بمثابة الدروع الواقية لوطننا الحبيب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلامٌ جديد عن سعر الدولار.. أمرٌ طارئ قد يُبدّله!
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن سعر الدولار.. أمرٌ طارئ قد يُبدّله!
14:43 | 2023-05-07
07/05/2023 02:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ ناري من وهاب.. ورسالة إلى "بعض التافهين" في لبنان
Lebanon 24
كلامٌ ناري من وهاب.. ورسالة إلى "بعض التافهين" في لبنان
12:53 | 2023-05-07
07/05/2023 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان
Lebanon 24
اليوم.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان
03:15 | 2023-05-08
08/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصرا
09:56 | 2023-05-07
07/05/2023 09:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لافتة من جعجع.. ماذا قال فيها؟
Lebanon 24
تغريدة لافتة من جعجع.. ماذا قال فيها؟
11:30 | 2023-05-07
07/05/2023 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:49 | 2023-05-08
دعوة لميقاتي من السعودية للمشاركة في "قمة جدّة".. ولقاءٌ مع منسق الأمم المتحدة ووزراء
05:00 | 2023-05-08
هل يشكل مؤتمر عمان نقطة تحوّل في بدء عودة النازحين السوريين؟
04:30 | 2023-05-08
خبير يقرأ مسار الدولار: ما دون المئة وبعد أيار حدثان
04:00 | 2023-05-08
ماذا لو عاد معتذرا؟
07:31 | 2023-05-08
بعد تزايد الشكاوى وزير الداخلية يتحرك.. هل توقف تطبيق Bolt للنقل العام؟
07:30 | 2023-05-08
قعقور وصليبا عرضتا مشاكل تعترض الامتحانات الرسمية والمدارس المهنية
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
08/05/2023 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
08/05/2023 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
08/05/2023 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact