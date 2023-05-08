Advertisement

لبنان

هاشم: المستجدات الإيجابية تحتاج إلى تعاون لإنجاز الاستحقاقات

Lebanon 24
08-05-2023 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1064493-638191397648677782.jpg
Doc-P-1064493-638191397648677782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 رأى النائب قاسم هاشم أن "المطلوب لإحداث خرق جدي وتقريب المسافات بين القوى السياسية بعض التواضع للتقريب بين المكونات من خلال نقاش حول الآلية الأسرع لانهاء حالة الشغور الرئاسي".
 
 
Advertisement
وأشار  في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" إلى "ان هذا ما كان قد طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال دعوته للحوار، وأخيرا من خلال دعوة الفريق الآخر إلى طرح أسماء مرشحين جديين تسرع الدعوة إلى جلسة إنتخابية".
واكد أن "هناك مستجدات في معظمها إيجابية ولكنها تحتاج إلى إنضاج للتعاون في بعض المسائل التي تسرع إنجاز الاستحقاقات".

وعن الحراك العربي والفرنسي، اعتبر أن "الاتصالات ما زالت مستمرة ولو بوتيرة أخف".
وأشار إلى ان "الإيجابيات على المستوى العربي-العربي تقدمت، معولا على القمة العربية التي ستتوج كل الإيجابيات وخصوصا إذا كانت القمة مكتملة بحضور سوريا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:49 | 2023-05-08
05:00 | 2023-05-08
04:30 | 2023-05-08
04:00 | 2023-05-08
07:31 | 2023-05-08
07:30 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website