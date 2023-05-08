اشتباكات ومسلحون يفرون باتجاه سوريا... ما الذي يحصل في بلدة طفيل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشتباكات في بلدة طفيل على الحدود الشرقية اللبنانية السورية بين مسلحين تابعين للموقوف "ح. د"، وآخرين من اهالي البلدة، ما استدعى تدخل قوة مؤللة من الجيش.

Advertisement

وفور وصول الجيش، فرّ المسلحون باتجاه الأراضي السورية.