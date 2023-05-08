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لبنان

اشتباكات ومسلحون يفرون باتجاه سوريا... ما الذي يحصل في بلدة طفيل؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 04:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشتباكات في بلدة طفيل على الحدود الشرقية اللبنانية السورية بين مسلحين تابعين للموقوف "ح. د"، وآخرين من اهالي البلدة، ما استدعى تدخل قوة مؤللة من الجيش.
 
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وفور وصول الجيش، فرّ المسلحون باتجاه الأراضي السورية.
 
 
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