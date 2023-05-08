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لبنان

درجات الحرارة الى ارتفاع.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 04:31
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل .
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل مع احتمال هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية الشرقية مع احتمال لبرق ورعد، يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل .

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل مع رياح ناشطة.

الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر مع رياح  شمالية ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10و 35 كم/س.

-الانقشاع:  جيد يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 80  %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,34

-ساعة غروب الشمس: 19,27
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