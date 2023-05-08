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لبنان

في النبطية.. ملحمة تبيعُ لحوماً مبرّدة على أنها طازجة و "الإقتصاد" بالمرصاد! (صور)

Lebanon 24
08-05-2023 | 05:13
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سطّر مراقبو موزارة الإقتصاد بمؤازرة من عناصر جهاز "أمن الدولة"، محضر ضبط بحق صاحب ملحمة في بلدة النبطية الفوقا، لقيامه ببيع لحومٍ مُبرّدة على أنها طازجة.
 
وفور ضبطها، جرى تلف تلك اللحوم بإشراف المراقبين والعناصر الأمنية. 
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