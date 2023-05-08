عبدالله: الأهم أن نبقى موحدين ومحافظين على العيش الواحد

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أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في عيد تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى أنه "من الطبيعي أن يكون إقليم الخروب في طليعة من يحتفل بهذا العيد، لما تربط هذه المنطقة بالمعلم الشهيد كمال جنبلاط، مرورا برئيس الحزب وليد جنبلاط في كل المراحل. وعبر كل الصعاب والأزمات، كان الحزب التقدمي الإشتراكي، واستمر وسيبقى حصنًا منيعًا في صمود هذه المنطقة، والحفاظ على هويتها وعروبتها".أضاف: "تحية للرفيقات والرفاق الذين شاركوا في يوم الاستقبال، والشكر الكبير لممثلي الأحزاب جميعا، والبلديات والمخاتير وفاعليات المنطقة، وهذا يحملنا مع وكيل الداخلية ميلار والرفاق كافة، مسؤولية إضافة، بأن نستمر في حمل أعباء هذه المنطقة الأبيّة مع كل صعاب هذه المرحلة الاستثنائية، ونعاهد أهلنا أننا سنبقى في الموقع المتقدم في الكفاح والنضال من أجل عروبة ووحدة هذا البلد، ودعم صمود الناس، والأهم أن نبقى موحدين محافظين على العيش الواحد في إقليم الخروب كما في الشوف".وختم: "التحية إلى جميع شهداء إقليم الخروب، الذين حافظوا على عروبة هذه المنطقة، وتحية إلى قدامى الحزبيين جميعا، وإلى الجيل الجديد الذي نفخر به، وأتمنى أن نحتفل السنة المقبلة بعيد الحزب ويكون لبنان قد خرج من هذا المستنقع الذي يعيش فيه بسبب هذا النظام الطائفي المقيت".