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لبنان

الخطيب: رفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية يعزز التضامن العربي

Lebanon 24
08-05-2023 | 05:54
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رحب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في بيان، بقرار الجامعة العربية برفع تعليق عضوية سوريا التي من شأنها تعزيز التضامن العربي، خصوصا أن سوريا عضو مؤسس في الجامعة، وقد كانت دائما سندا لكل القضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية مما يوجب على الدول العربية الوقوف الى جانبها في تخليصها من الإرهاب وإعادة سيادتها على كافة أراضيها، والقيام بما يقتضيه التضامن العربي من إعمار ما هدمته الحرب الإرهابية والزلزال المدمر".
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