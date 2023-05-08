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لبنان
لجنة الصحة والعمل: الاولوية لتغطية نفقات الدواء والاستشفاء
Lebanon 24
08-05-2023
|
06:12
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عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب: قاسم هاشم، طه ناجي، علي المقداد، فادي علامة، سامر التوم، عناية عز الدين، عبد الرحمن البزري، امين شري وابراهيم الموسوي.
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وقال عبدالله بعد الجلسة: "كان من المقرر ان تكون جلستنا مع وزير العمل لمناقشة تعديلات الحد الادنى للاجور، ومنافسة موضوع العمالة الاجنبية، وتم تأجيل النقاش الى جلسة ثانية بسبب اعتذار وزير العمل".
اضاف: "تركز النقاش حول مسألة تغطية ادوية الامراض المستعصية، كما ناقشنا موضوع تفشي بعض امراض الاطفال مثل الحصبة ربما بسبب تراجع نسبة التغطية بالتحصين الشامل اي اللقاحات. وناقشنا موضوع المستشفيات لجهة استكمال تغطيتها للمرضى اللبنانيين وعدم قدرة اللبناني على تغطية كلفة استشفائه وضعف الصناديق الضامنة عن تلبية او تغطية نفقات الاستشفاء وهذا يعرض الامن الصحي للخطر، وهذا مرتبط بالانهيار الاقتصادي، واعادة تنشيط مراكز الرعاية الصحية".
وتابع: "اعتقد اننا في الجلسة المقبلة سنناقش كل هذه المسائل، آملين ان نحاول الضغط على الحكومة لزيادة بعض اعتمادات التغطية الدوائية. وبالنسبة لنا كلجنة صحة يجب ايضا اعطاء الاولوية لتغطية نفقات المواطنين والدواء والاستشفاء، واعتقد ان هذا الموضوع دونه بعض العقبات، والمسألة ليست مرتبطة فقط بوزارة الصحة بل ايضا بالوضع المالي. واتخذنا قرارا في لجنة الصحة ان تكون هذه الامور اولوية على امل ان نناقشها مع وزير الصحة في الجلسة المقبلة".
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