بشأن رياض سلامة.. هذا ما فعله وزير العدل اليوم

ذكرت قناة الـ"LBCI" أنَّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أرسل إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء نصّ العقدين الموقعين من قبله مع المحاميين الفرنسيين باسكال Beauvais و إيمانويل داوود لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محاكم باريس في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، وطلب في إحالته اتخاذ المجرى القانوني.

Advertisement