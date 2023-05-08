Advertisement

لبنان

بشأن رياض سلامة.. هذا ما فعله وزير العدل اليوم

Lebanon 24
08-05-2023 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1064532-638191498306779519.jpg
Doc-P-1064532-638191498306779519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"LBCI" أنَّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أرسل إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء نصّ العقدين الموقعين من قبله مع المحاميين الفرنسيين باسكال Beauvais و إيمانويل داوود لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محاكم باريس في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، وطلب في إحالته اتخاذ المجرى القانوني.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-05-08
11:16 | 2023-05-08
11:11 | 2023-05-08
11:04 | 2023-05-08
10:56 | 2023-05-08
10:47 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website