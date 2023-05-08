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لبنان

"الضمان": فيديوهات توضيحية لشرح آلية الولوج إلى موقع الصندوق

Lebanon 24
08-05-2023 | 06:35
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 أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان ، انه "بعد ما تم إطلاق الموقع الالكتروني التفاعلي الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطلع الشهر الماضي، وحيث أنه باتت تردنا الكثير من المراجعات للاستفسار عن كيفية إنشاء حسابات الأفراد أو حسابات المؤسسات، أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي تعميما حمل الرقم 866 بتاريخ 8/5/2023، يوضح فيه للمضمونين وأصحاب العمل، أنه بإمكانهم الاطلاع على باقة من  الفيديوهات التوضيحية التي تشرح لهم آلية الولوج إلى موقع الصندوق وكيفية إنشاء الحسابات للاستفادة من خدماته الالكترونية".
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وأشار كركي إلى "أن هذه الفيديوهات التوضيحية موجودة على صفحة الموقع الالكتروني الرئيسية (www.cnss.gov.lb)  تحت خانة فيديوهات توضيحية لتصفح الموقع، كذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للصندوق (Facebook & Twitter).
 
وفي الختام، أكد الدكتور كركي "أن فريق العمل في الصندوق جاهز لحل المشكلات التقنية التي قد يواجهها المضمونين وأصحاب العمل، كما أنّنا سوف نقوم بتغذية الموقع بكل ما يحتاج مستخدوه من توضيحات تباعا وذلك بفضل خاصية الموقع الديناميكية".
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