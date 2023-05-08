تحركات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.. ماذا فعل جنود العدو؟

أقدمت قوّة إسرائيلية مُعادية على تمشيط الطريق العسكري المُحاذية للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة المُطلّة على بلدة كفركلا، مروراً بتلة العبارات.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ جنود القوة بادروا من حين إلى آخر إلى التوقف بجانب الجدار لمراقبة وتفقد أجهزة التجسُّس المثبتة على أعمدة حديدية. كذلك، فقد سُجّلت دوريات إسرائيلية مماثلة بمحاذاة السياج الحدودي مقابل سهل مرجعيون وتلة الشعيري في خراج بلدة الخيام من دون حصول أي خرقٍ للخطّ الأزرق في تلك المحلة.

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وتزامناً مع تلك التحركات، فقد لوحظت أيضاً حركة لدوريات إسرائيليّة بين البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة من الناحية الجنوبية الغربية وصولاً إلى تلة الرياق.

أما على الجانب اللبناني، فقد سُجل استنفارٌ للجيش بالتنسيق مع "قوات اليونيفيل" وذلك بهدف رصد ومراقبة التحركات الإسرائيلية تحسباً لأي طارئ.