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لبنان

جريح جراء إطلاق نارٍ في طرابلس

Lebanon 24
08-05-2023 | 07:02
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أقدم مجهولٌ على متن دراجة نارية في محلة سقي التبانة - طرابلس، على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص، ما أسفر عن إصابة الأخير بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وعلى الفور، جرى نقل المصاب إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. 
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