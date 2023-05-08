جريح جراء إطلاق نارٍ في طرابلس

أقدم مجهولٌ على متن دراجة نارية في محلة سقي التبانة - طرابلس، على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص، ما أسفر عن إصابة الأخير بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، جرى نقل المصاب إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.