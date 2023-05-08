مناشدة من رئيس بلدية برج البراجنة لوزير الاتصالات.. ماذا طلب منه؟

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ناشد رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في بيان، "الالتفات إلى مناطق منسية بالكامل لجهة توفر خدمة الانترنت عبر اوجيرو"، لافتا ان "مناطق برج البراجنة والمريجة والشويفات والعمروسية تخضع لتقنين على مدار اليوم بصورة مجحفة وغير عادلة ولا مبررة" .أضاف: ان " هذه المناطق ليست بشرا فقط بل فيها بلديات ومؤسسات تجارية ومصرفية وتربوية واجتماعية وهي تحتاج في عملها إلى خدمة الانترنت" .وختم مؤكدا " ان الوضع وبعد العديد من المراجعات والمناشدات لم يعد مقبولا وان إهمال منطقة بكاملها بهذا الشكل ينذر بردات فعل نحن بغنى عنها في هذه الظروف العصيبة"، مكررا مناشدته الوزير القرم "التدخل بسرعة لإيجاد حل يضمن عدالة مقبولة".