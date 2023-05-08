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لبنان

السنيورة نعى ايلي شويري: سيبقى شجرة أرزٍ باسقة معمّرة في لبنان

Lebanon 24
08-05-2023 | 07:14
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 نعى الرئيس فؤاد السنيورة الفنان ايلي شويري فقال عنه في بيان :" إيلي شويري.. الإنسان الوفي في وفائه وأمانته وانتمائه للبنان.. والفنان القدير والمبدع في الشعر الجميل والغناء الشجي والتلحين الرائع والتمثيل المحبب والقريب من الجمهور.. وهو بمجموعه ما يجعل خسارة لبنان والفن الأصيل فيه خسارة مضاعفة وكبيرة لا تعوّض.
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 اضاف : "سيبقى إيلي شويري ولأجيالٍ وأجيال شجرةَ أرزٍ باسقة معمّرة في لبنان الحبيب، ورمزاً وعنواناً للفن الراقي، بكونه أسهم إسهاماً أساسياً في إبراز الآفاق الشعرية والغنائية الشاسعة والواعدة التي طوَّرها وأبرزها وأحبّها اللبنانيون وقدَّروها عالياً".

 وختم قائلا :" رَحِمَ الله الإنسانُ الفنان الكبير ايلي شويري وأسكنه الفسيح من جناته، متمنين لأُسرته الكريمة خالصُ العزاء وللبنانيين جميل الصبر والسلوان بهذا الفقيد الكبير".

 
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