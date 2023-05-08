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لبنان

بعد تزايد الشكاوى وزير الداخلية يتحرك.. هل توقف تطبيق Bolt للنقل العام؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 07:31
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وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى وزارة الإتصالات يتضمن طلب توقيف تطبيق Bolt الإلكتروني عن العمل اعتباراً من اليوم الإثنين الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٣، ريثما يتم التأكد من عدم المخالفة لقانون السير وسواه من القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بعد تزايد الشكاوى من قبل نقابات سائقي السيارات العمومية والاعتصامات التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية الأسبوع الفائت.
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كذلك، أوعز مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد بملاحقة سائقي السيارات التي تعمل بلوحات عمومية مزورة أو بالنقل العام بلوحات خصوصية .
 
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