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لبنان

قعقور وصليبا عرضتا مشاكل تعترض الامتحانات الرسمية والمدارس المهنية

Lebanon 24
08-05-2023 | 07:30
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 اعتبرت النائبة حليمة قعقور ان هناك مشاكل بالنسبة الى التمييز في المدارس الرسمية والخاصة حول الامتحانات الرسمية، لان هناك مدارس فتحت ابوابها واخرى لم تفتح، ما يضرب العدالة الاجتماعية بين الطلاب وايضا بين المدارس الرسمية، فلا يجوز التمييز بين مدرسة رسمية واخرى".
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وقالت: "اصبح هناك طبقية في التعليم. كما ان هناك مشكلة في المدارس المهنية، وطالبنا ان تحضر مديرة المهنيات الى لجنة التربية لضبط العمل".

وعن الامتحانات الرسمية للشهادات المتوسطة والثانوية العامة، قالت: "انهم لا يعتمدون على علامات المدارس. واتمنى ان يتم شرح موضوع المهنيات".

بدورها، دعت النائبة نجاة صليبا الى التشجيع على التعليم المهني، من اجل ان يجد الشباب فرص عمل". كما تناولت موضوع المناهج وتطرقت الى مسألة العلامات في المدارس.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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