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لبنان

هاشم: لا مبرر لعدم التواصل مع سوريا بعد الان

Lebanon 24
08-05-2023 | 08:29
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم  انه "لم يعد هنالك من مبرر أمام أي من اللبنانيين من الامتناع عن التواصل مع سوريا وحكومتها للبحث في كيفية إيجاد حلّ لأزمة النزوح السوري".

ورأى هاشم في حديث الى اذاعة" لبنان الحر" أنّ" إعادة سوريا إلى الجامعة العربية قرار جاء في التوقيت المناسب لإعادة لمّ الشمل العربي لمواجهة كلّ التحديات بمستوياتها السياسية والاقتصادية على مستوى الوطن العربي، بما فيه مصلحة الجميع".
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واكد ان" ما حصل هو خطوة إيجابية على طريق وحدة الموقف العربي على أبواب القمة العربية".

 
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