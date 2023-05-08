جنبلاط يشبه الجامعة العربية بسفينة التايتنك.. هل سألوا الشعب السوري؟

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "وهل سألوا الشعب السوري اذا كان يرغب في العودة الى الحضن العربي طبعا لا. الجامعة العربية شبيهة بسفينة الTitanic تحمٍل هذا الشعب الى غرق محتوم وقد أعطي النظام شرعية التصرف واللذين نجوا من التعذيب او السجون او التهجير فان الحضن الحنون كفيل بشطبهم ومتى بربكم استشرتم الشعوب #العرب".

وهل سألوا الشعب السوري اذا كان يرغب في العودة الى الحضن العربي طبعا لا.الجامعة العربية شبيهة بسفينة الTitanic تحمٍل هذا الشعب الى غرق محتوم وقد أعطي النظام شرعية التصرف واللذين نجوا من التعذيب او السجون او التهجير فان الحضن الحنون كفيل بشطبهم ومتى بربكم استشرتم الشعوب #العرب pic.twitter.com/cMkER5vaiq — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 8, 2023 Advertisement