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لبنان

قائد الجيش استقبل الوفد المتابع لملف خلدة

Lebanon 24
08-05-2023 | 09:02
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدا من النواب المتابعين لملف خلدة: نبيل بدر، محمد سليمان، عماد الحوت، عبد العزيز الصمد، في حضور ممثل مفتي الجمهورية القاضي الشيخ خلدون عريمط. 
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وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم لقيادة الجيش على جهودها لإنهاء الملف، وجرى عرض الخطوات اللازمة لمتابعته.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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