قائد الجيش استقبل الوفد المتابع لملف خلدة

Advertisement

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدا من النواب المتابعين لملف خلدة: نبيل بدر، محمد سليمان، عماد الحوت، عبد العزيز الصمد، في حضور ممثل مفتي الجمهورية القاضي الشيخ خلدون عريمط.وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم لقيادة الجيش على جهودها لإنهاء الملف، وجرى عرض الخطوات اللازمة لمتابعته.