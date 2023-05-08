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لبنان

اليكم تسعيرة الدولار عصرا

Lebanon 24
08-05-2023 | 09:40
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يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الإثنين، بتسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، على تسعيرة تراوحت ما بين 94400 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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