اليكم تسعيرة الدولار عصرا



Advertisement بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، على تسعيرة تراوحت ما بين 94400 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الإثنين، بتسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.