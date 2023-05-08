المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عزل خط مركبا لإصلاح الأعطال

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن قطع وعزل خط اولي_مركبا ٦٦ ك ف يومي الأربعاء والخميس من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذا الخط.

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