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لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عزل خط مركبا لإصلاح الأعطال

Lebanon 24
08-05-2023 | 09:50
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن قطع وعزل خط اولي_مركبا ٦٦ ك ف يومي الأربعاء والخميس من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذا الخط.
 
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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