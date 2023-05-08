رفع اثار العدوان الاسرائيلي على مشروع ري القاسمية

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان والحاقا ببيانتها السابقة انه حرصا منها على اعادة العمل بمشروع ري القاسمية بالسرعة القصوى لتزويد المزارعين بمياه الري ولضمان سلامة المحاصيل الزراعية؛ تتابع فرق المصلحة تنفيذ الاشغال اللازمة لتأهيل المشروع وتجديد المقاطع المتضررة نتيجة العدوان تمهيدا لبدء موسم الري للعام الحالي في الوقت المحدد له .وكانت احدى غارات العدوان الاسرائيلي على منطقة القليلة بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٣٣ قد استهدفت قناة ري راس العين الجنوبية و أحد الجسور الواقع فوقها، والذي نتج عنه تدمير حوالي ٥٠ متر من مقاطع القناة بالإضافة إلى جسر خرسانية فوقها، وبالتالي حرمان ٤٠٠ هكتار من الاراضي الزراعية من مياه الري.