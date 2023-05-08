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لبنان

غادر منزله في حالات ولم يعد.. هل تعرفون شيئاً عنه؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 10:42
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود إيلي صبحي أبو رجيلي (من مواليد عام 1976، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 05-05-2023 منزله الكائن في محلة حالات إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه، علما أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 548092-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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