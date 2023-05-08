طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية

خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع "ام كا" حرمة الاجواء اللبنانية، من فوق مزارع شبعا المحتلة. وتنفذ الطائرة طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى العرقوب المشرفة على المزارع انطلاقا من محور تلال سدانة العباسية في منطقة حاصبيا امتدادا حتى سماء الغجر وعين عرب في منطقة مرجعيون.

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