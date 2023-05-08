توقيف سوري يتعاطى المخدرات.. هذا ما وجد بحوزته

اوقفت دورية من مخابرات الجيش، مكتب امن النبطية، السوري بشار خالد كنعان (مواليد ١٩٨٦) في بلدة عبا- حي البيدر، وبحوزته كمية من مادة الحشيش وكوب مخصص لتعاطي مادة "الباز كوكايين"، وتم سوقه الى ثكنة زغيب في صيدا لاستكمال الاجراء القانوني بحقه.

Advertisement