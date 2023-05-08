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لبنان

توقيف سوري يتعاطى المخدرات.. هذا ما وجد بحوزته

Lebanon 24
08-05-2023 | 10:56
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 اوقفت دورية من مخابرات الجيش، مكتب امن النبطية، السوري بشار خالد كنعان (مواليد ١٩٨٦) في بلدة عبا- حي البيدر، وبحوزته كمية من مادة الحشيش وكوب مخصص لتعاطي مادة "الباز كوكايين"، وتم سوقه الى ثكنة زغيب في صيدا لاستكمال الاجراء القانوني بحقه.
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