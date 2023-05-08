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لبنان
الحريري: اللبناني يثبت أنه قادر على الإبداع في أصعب الظروف
Lebanon 24
08-05-2023
|
11:04
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أقام "منتدى الفن التشكيلي"، برعاية رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري، وبالتعاون مع المؤسسة، معرضه العاشر تحت عنوان "تراث لبنان"، في خان الإفرنج في صيدا، بمشاركة 150 فناناً وفنانة من كل لبنان.
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وضم المعرض نحو 600 لوحة تحاكي التراث اللبناني بمختلف وجوهه ورسماً مباشراً في الخان.
من جهتها، رحبت الحريري باختيار "منتدى الفن التشيكلي" لصيدا وخان الافرنج لإقامة معرضه العاشر، منوهة بنشاط المنتدى وما يتضمنه المعرض من "أعمال فنية معبرة تحاكي برسوماتها تراث لبنان".
وأكدت الحريري أنّ القاسم المشترك بين تلك الأعمال الفنية هي إبراز غنى هذا البلد بتراثه وثقافته، والتأكيد على غناه بإنسانه وطاقاته الكامنة، وأضافت: "اللبناني يثبت أنه قادر على الإبداع
والتألق حتى في أصعب الظروف، وهذا يمنحنا الأمل باجتياز وطننا الحبيب لهذه المرحلة الصعبة".
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