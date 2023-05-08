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لبنان

مولوي عرض مع ضاهر وشهيب شؤون البقاع الغربي والجبل

Lebanon 24
08-05-2023 | 11:11
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، قبل ظهر اليوم، النائب ميشال ضاهر. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة البقاع الغربي.

كذلك، التقى مولوي عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية وشؤوناً تتعلق بمنطقة الجبل.
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