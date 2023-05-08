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لبنان

بو حبيب التقى سفيرة البرتغال وبحث مع نائب منسقة الأمم المتحدة في لبنان ملف النازحين

Lebanon 24
08-05-2023 | 11:16
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفيرة البرتغال المقيمة في قبرص والمعتمدة لدى لبنان فاندا ماريا سيكيرا.
 
وخلال اللقاء، تمّ البحث في القضايا الثنائية وتعزيزها بين البلدين، كما جرى عرض الأوضاع الإقليمية.
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والتقى بوحبيب نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، وتم البحث في عمل المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، خصوصاً في ملف النازحين السوريين والمؤسسات الرسمية اللبنانية لجهة ضرورة دعم عملها واستمراريتها وعدم خلق إدارة موازية.
 
 
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