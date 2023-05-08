لقاء تشاوري لميقاتي مع الوزراء في السرايا.. وبحثٌ في مختلف الملفات

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاورياً مع الوزراء عصر اليوم في السرايا.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في شأن الملفات المطروحة وكيفية مقاربتها، على أن يتم البحث في الأمور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.