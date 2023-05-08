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لبنان

قصة غير متوقعة تنشرها "قوى الأمن".. ما فعله شابٌ من الشياح لا يخطر في البال!

Lebanon 24
08-05-2023 | 11:59
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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالي:

"تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة عبر تطبيق الـ "واتساب" خبرًا، مفاده أنه بتاريخ 05-05-2023 وفي محلة فردان، أقدم درّاجٌ على اعتراض المدعو علي قانصو أثناء تواجده في المحلة على متن درّاجته، وطلب منه المال بدلاً من تسطير محضر مخالفة أنظمة سير بحقّه، فأعطاه مبلغ /6،000،000/ ليرة لبنانية الذي كان بحوزته.
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يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:  

على أثر ذلك، باشرت مفرزة سير بيروت الأولى بالتحقيق بالموضوع، وتم تحديد مكان إقامة صاحب المنشور في محلة الشياح. بالتحقيق معه، اعترف ع. ق. (مواليد عام 2003، لبناني) أن ما نشره على صفحته الخاصة عبر تطبيق الـ "فايسبوك" هو عار من الصحة، وأنه لجأ إلى هذه الحيلة ليوهم والده أنّ المبلغ المذكور قد أعطاه لدرّاج مقابل التغاضي عن مخالفته قانون السير، وحقيقة الأمر أنه أقدم على تسديد ديون مترتّبة عليه جرّاء خسارته في بعض مراهنات الرياضة "online" التي يمارسها دون علم والدَيْه. بناءً على إشارة القضاء المختص، جرى توقيفه وحجز الدراجة الآلية.

تؤكّد هذه المديرية العامة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا، وتشدّد على ضرورة توخّي الدقّة في أثناء نقل أيّ خبر يتعلّق بها، كما تطلب ممن تلقّى الخبر المغلوط عبر تطبيق الواتساب أو أيّة وسيلة أخرى، إعادة إرسال هذا التوضيح لمرسله توخيًا للحقيقة".
 
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