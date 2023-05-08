إشكالٌ كبير داخل قصر عدل بيروت.. مُحامٍ يضرب موظفاً وقاضٍ يتحرّك!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ "المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش أصدر قراراً وجاهياً بتوقيف المحامي روي نكد لإقدامه على التهجم وضرب الموظف في مجلس العمل التحكيمي طارق المجذوب خلال أدائه لوظيفته في قصر العدل في بيروت".ووفقاً للوكالة، فقد "طلب القاضي حاموش فتح محضر بالحادثة حيث تم الاستماع الى المحامي وتوقيفه بالجرم المشهود، كما طلب الاستماع إلى الشهود والانتقال للكشف على مكتب الموظف المعتدى عليه".وكان إشكال وقع صباحاً بين الموظف المشار اليه وزوجة المحامي، والتي هي محامية أيضا، تبعه لاحقاً حضور المحامي الى قصر العدل ووقوع حادثة التهجم والضرب، ثم توقيفه في نظارة قصر العدل".