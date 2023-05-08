Advertisement

لبنان

إشكالٌ كبير داخل قصر عدل بيروت.. مُحامٍ يضرب موظفاً وقاضٍ يتحرّك!

Lebanon 24
08-05-2023 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1064620-638191707990460384.jpg
Doc-P-1064620-638191707990460384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ "المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش أصدر قراراً وجاهياً بتوقيف المحامي روي نكد لإقدامه على التهجم وضرب الموظف في مجلس العمل التحكيمي طارق المجذوب خلال أدائه لوظيفته في قصر العدل في بيروت".
Advertisement

ووفقاً للوكالة، فقد "طلب القاضي حاموش فتح محضر بالحادثة حيث تم الاستماع الى المحامي وتوقيفه بالجرم المشهود، كما طلب الاستماع إلى الشهود والانتقال للكشف على مكتب الموظف المعتدى عليه".

وكان إشكال وقع صباحاً بين الموظف المشار اليه وزوجة المحامي، والتي هي محامية أيضا، تبعه لاحقاً حضور المحامي الى قصر العدل ووقوع حادثة التهجم والضرب، ثم توقيفه في نظارة قصر العدل".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2023-05-08
16:58 | 2023-05-08
16:54 | 2023-05-08
15:54 | 2023-05-08
15:46 | 2023-05-08
14:18 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website