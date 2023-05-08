هزتان ضربتا سوريا اليوم.. ماذا كشف خبير لبناني عنهما؟

أعلن الخبير الجيولوجيّ طوني نمر حصول هزتين في سوريا اليوم، الاولى عند الساعة 12:25 بقوة 4.5 درجات وعمق 10 كلم والثانية عند الساعة 12:30 بقوة 3.7 درجات وعمق 1 كلم.





ولفت الى انهما "وقعتا في أقسى شمال السلسلة التدمرية على بعد 125 كلم من فالق البحر الميت و200 كلم من فالق الأناضول الشرقي"، مشيرا الى أن "ليس لهما علاقة مباشرة بالحركة التكتونية على هذين الفالقين".

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