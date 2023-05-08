هل تأجَّلت الإمتحانات الرّسمية؟ هذا الخبر يحسم الأمر

أكّدت مصادر وزارة التربيّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ كافة المناقصات المرتبطة بالإمتحانات الرّسمية قائمة ومستمرّة، والعملُ جارٍ على قدمٍ وساق داخل الوزارة لإنجاز كافة الأمور المطلوبة مالياً ولوجستياً.

Advertisement

ولفتت المصادر إلى أنَّ أيّ كلامٍ عن عثرات أو عقباتٍ جديدة تحُول دون إجراء الإمتحانات، عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً، وأضافت: "وزير التربية عباس الحلبي مستمرّ بمساعيه لإنجاز الإستحقاق التربوي، والإمتحانات قائمة في موعدها ولا تأجيل لها أبداً".