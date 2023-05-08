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لبنان

هل تأجَّلت الإمتحانات الرّسمية؟ هذا الخبر يحسم الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2023 | 13:05
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أكّدت مصادر وزارة التربيّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ كافة المناقصات المرتبطة بالإمتحانات الرّسمية قائمة ومستمرّة، والعملُ جارٍ على قدمٍ وساق داخل الوزارة لإنجاز كافة الأمور المطلوبة مالياً ولوجستياً.
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ولفتت المصادر إلى أنَّ أيّ كلامٍ عن عثرات أو عقباتٍ جديدة تحُول دون إجراء الإمتحانات، عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً، وأضافت: "وزير التربية عباس الحلبي مستمرّ بمساعيه لإنجاز الإستحقاق التربوي، والإمتحانات قائمة في موعدها ولا تأجيل لها أبداً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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