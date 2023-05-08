"رؤيتك منعدمة".. نائبٌ في "الوطني الحر" يهاجم جعجع بقوة!

غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله عبر حسابه على "تويتر"، مستهدفاً بكلامه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.







وكتب عطالله: "يا أستاذ جعجع اذا بدنا نحكي بس من الـ٢٠٠٥ لليوم، ما في مرة قلت شي وزبطت معك، منأمل اليوم تصوب موقفك الرئاسي بركي بيمشي الحال هالمرة وبيرتاحوا اللبنانيين من نظرياتك وتنجيمك وانعدام رؤيتك".

Advertisement