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لبنان

"لا مساعدات" للنازحين السوريين في أيّار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2023 | 13:27
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عُلِم أنَّ لاجئين سوريين في لبنان يستفيدون من مساعدات الأمم المتحدة، تلقوا مؤخراً رسائل نصيّة تشيرُ إلى أنهُ جرى تأجيل تعبئة البطاقة التي تتضمن مساعدات مالية وغذائية لشهر أيار.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ رسائل نصية ستُرسل الشهر المقبل لتحديد موعدٍ لتلقي هذه المساعدات.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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