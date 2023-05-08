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لبنان

بعدما وصفها بـ"المغارة".. هكذا ردّت "الريجي" على وهاب

Lebanon 24
08-05-2023 | 13:35
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ردّت مصلحة العلاقات العامة في إدارة "الريجي" على تغريدة نشرها الوزير السابق وئام وهاب تطالُ الإدارة، معتبرة أنّ "ما تناوله وهاب لا يعكس الا حقد مدعيها على هذه الادارة الناجحة".
 
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وفي بيان لها، رأت الإدارة أنه "كان من الأجدى بوهاب ومن باب الحرص على المصلحة العامة الذي يجاهر به ليلاً و نهاراً، أن يثني على الجهد الجبار المقدم من الريجي رئيساً وموظفين وعمالاً والذي أفضى إلى تحويل مئات ملايين الدولارات الى الخزينة، في الوقت الذي تتداعى فيه قطاعات الدولة واحداً تلو الآخر".
 
وختمت: "على كل حال، فإن أبواب الإدارة مشرعة للجميع انطلاقاً من الشفافية وسلطة القانون التي تنتهجها".
 
وكان وهاب غرّد، اليوم الإثنين، عبر "تويتر" قائلاً: "الريجي حولت 93 مليون دولار للدولة هي قيمة أرباح العام 2022. هل نستطيع أن نعرف لماذا لا يجرؤ لا صحافي ولا وسيلة إعلامية على الدخول إلى مغارة ناصيف سقلاوي؟".
 
 
 
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