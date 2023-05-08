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لبنان

خطوة مُفاجئة من المصارف اليوم.. ماذا فعلت هذا المساء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2023 | 14:18
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عمدت مصارف عديدة، مساء اليوم الإثنين، إلى إطفاءِ وإقفال مختلف الصرَّافات الآليّة التابعة لها في بعض مناطق بيروت من دون أي سابق إنذار، في خطوةٍ فاجأت بعض المواطنين الذين توافدوا إلى تلك الماكينات بغية سحب المال، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
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وما تبيّن هو أنَّ هذا الأمر يأتي كخطوةٍ إستباقيَّة من بعض المصارف قبل يوم غد الثلاثاء الذي سيشهدُ على تحرّك لمجموعات معنية بالدفاع عن حقوق المودعين باتجاه العديد من المؤسسات المصرفية.
في غضون ذلك، فقد عُلِم أن بعض المصارف ستلجأ لاحقاً إلى تحصين صرافات آلية مفتوحة بـ"بوابات حديدية" لحمايتها، وذلك مثلما حصل مع صرافات أخرى في مناطق كثيرة وعديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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