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لبنان

بالدولار.. هذا ما تتقاضاه المدارس الرسمية في لبنان عن الطلاب السوريين

Lebanon 24
08-05-2023 | 15:46
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بثّت قناة الـ"LBCI" تقريراً اليوم الإثنين عن وضع المدارس الرسمية في ظلّ النزوح السوري.
 
وقال التقرير إنّ عدد التلامذة السوريين واللبنانيين في المدارس الرسمية مُستاوٍ تقريباً"، وأضاف: "عدد التلامذة اللبنانيين هو 208500 تلميذ. أما عدد التلامذة السوريين قبل الظهر فهو 29500. أما تلامذة بعد الظهر فيصل عددهم إلى 149 ألف تلميذ. إذاً، فإن مجموع الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية هو 178500 تلميذ".
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وأوضح التقرير أنّ المدارس تتغذى من صندوقين: الأول وهو صندوق المدرسة فيما الثاني هو صندوق الأهل، كاشفاً أن "الجهات المانحة تعطي 140 دولاراً لصندوق المدرسة عن كل تلميذ غير لبناني، فيما يحصل صندوق الأهل على 18.75 دولاراً عن كل تلميذ غير لبناني". 
وتحدث التقرير أيضاً عن وجود مبلغ مخصص للمدرسة عن مجموع عدد تلاميذها بغض النظر عن جنسيتهم، موضحاً أن المدرسة التي تحصل على أكبر نسبة من الدعم هي التي تضمّ أكبر عددٍ من الطلاب السوريين. 
 
للإطلاع على التقرير كاملاً.. شاهدوا الفيديو المرفق:
 

 
 
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