في الكورة.. حريقٌ كبير داخل مبنى وفرق الإطفاء تسيطر عليه

شبَّ حريق كبير، مساء اليوم، داخل كاراج تابع لمشروع جعارة وايعالي في منطقة ضهر العين - الكورة.

وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان، وقد تم العمل على إخماده قبل امتداده إلى الشقق السكنية.