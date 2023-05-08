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لبنان

في الكورة.. حريقٌ كبير داخل مبنى وفرق الإطفاء تسيطر عليه

Lebanon 24
08-05-2023 | 16:54
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شبَّ حريق كبير، مساء اليوم، داخل كاراج تابع لمشروع جعارة وايعالي في منطقة ضهر العين - الكورة.
 
وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان، وقد تم العمل على إخماده قبل امتداده إلى الشقق السكنية.
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