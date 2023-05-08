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لبنان
أسماء من خارج الصندوق
Lebanon 24
08-05-2023
|
17:12
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كثرت الأحاديث في الأسبوعين الأخيرين عن إحتمالات البحث عن اسم أو اسمين من "خارج الصندوق"، لطرحهما في إطار محاولات التوصل إلى تسوية تفتح أبواب قصر بعبدا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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