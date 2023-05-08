أسماء من خارج الصندوق

كثرت الأحاديث في الأسبوعين الأخيرين عن إحتمالات البحث عن اسم أو اسمين من "خارج الصندوق"، لطرحهما في إطار محاولات التوصل إلى تسوية تفتح أبواب قصر بعبدا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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