31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عودة سوريا ليست مجرد صدفة
Lebanon 24
08-05-2023
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب صلاح سلام في" اللواء": لا يمكن فصل الإجماع العربي على العودة السورية للجامعة بهذه السرعة، عن أجواء النتائج الإيجابية التي سادت في الإقليم غداة الإتفاق السعودي ــ الإيراني في بكين في العاشر من آذار الماضي، والتوافق الذي تم بين الرياض وطهران على تبريد أجواء الصراعات، وإقفال الملفات الملتهبة، وصولاً إلى تحقيق السياسة التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تصفير أزمات المنطقة، والإنصراف إلى العمل التنموي الذي يحقق طموحات الشعوب في السعي للإستقرار والإزدهار، بعيداً عن مآسي الحروب والصراعات.
Advertisement
هذه الخطوة الإستراتيجية المهمة للعمل العربي المشترك، توكد أن المنطقة تنتقل من واقع النزاعات المريرة، إلى آفاق الإنتظام والأمن المستدام، وفق تفاهمات واقعية وبعيدة المدى، تأخذ بالإعتبار المصالح الحيوية لبلدان الإقليم، وتضع حداً للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول المعنية، وتؤدي في النهاية إلى قيام نظام إقليمي جديد، يُحاكي النظام السائد في القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، وما نشرته من دمار في العديد من الدول الأروربية، وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
من المتوقع أن تساهم عودة العرب إلى سوريا في تسريع خطوات الحل السياسي الدائم للأزمة السورية، وبالتالي إعتماد آلية وطنية واضحة لتسهيل عودة النازحين السوريين من دول الجوار، تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار الضخمة، بمساعدات عربية ودولية، وبالتالي إقفال ملف الحرب وذيولها بشكلٍ نهائي وحاسم.
وليست مجرد صدفة أن تتم العودة السورية للعرب غداة زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، وعشية إنعقاد القمة العربية في الرياض، يوم ١٩ أيار الجاري، والتي ستشكل بقراراتها ونتائجها المميّزة، حقبة جديدة في مسار القمم العربية المقبلة.
فهل يواكب لبنان متطلبات المرحلة المستجدة، أم سيبقى غارقاً في مستنقعات الخلافات الإنانية، وفي دوامة الإنهيارات الإقتصادية والإجتماعية؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة من المصارف اليوم.. ماذا فعلت هذا المساء؟
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من المصارف اليوم.. ماذا فعلت هذا المساء؟
14:18 | 2023-05-08
08/05/2023 02:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة من مصرف لبنان الى الاختفاء في الشارقة
Lebanon 24
رياض سلامة من مصرف لبنان الى الاختفاء في الشارقة
23:08 | 2023-05-08
08/05/2023 11:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا
09:40 | 2023-05-08
08/05/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة غير متوقعة تنشرها "قوى الأمن".. ما فعله شابٌ من الشياح لا يخطر في البال!
Lebanon 24
قصة غير متوقعة تنشرها "قوى الأمن".. ما فعله شابٌ من الشياح لا يخطر في البال!
11:59 | 2023-05-08
08/05/2023 11:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مزرعة الشوف.. مواطنٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
مأساة في مزرعة الشوف.. مواطنٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
13:51 | 2023-05-08
08/05/2023 01:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:50 | 2023-05-09
سلسلة إجتماعات ولقاءات لميقاتي في السرايا... بيرم: العراق ملتزم بحصة لبنان بالفيول
06:00 | 2023-05-09
"مصارف لبنان ستضخُّ 2 مليار دولار".. هل الأمرُ حقيقي؟
05:00 | 2023-05-09
"صرف" القاضية غادة عون.. لماذا بدا اعتراض "التيار" خجولاً؟!
08:15 | 2023-05-09
قوى الامن تشارك في "طواف للدراجات الهوائية"
08:12 | 2023-05-09
فرعية لجنة الاشغال استمعت الى مشاكل قطاع النقل البري
07:54 | 2023-05-09
كلاس جال في منشاتي طرابلس لكرة القدم: سنطلق مرحلة تأهيل المرافق الرياضية
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
09/05/2023 15:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
09/05/2023 15:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
09/05/2023 15:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact