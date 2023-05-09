31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بخاري جدّد الموقف الحيادي للمملكة من الاستحقاق الرئاسي
Lebanon 24
09-05-2023
|
02:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار تكتل "الاعتدال الوطني" السفير السعودي وليد بخاري في منزله في اليرزة، و تطرق البحث الى الاوضاع العامة في البلاد لاسيما الاستحقاق الرئاسي، وأكد السفير بخاري، بحسب بيان للتكتل، "الموقف الحيادي للملكة العربية السعودية و ضرورة الاسراع في انجاز الاستحقاق".
Advertisement
و اكد اعضاء التكتل امام السفير "ضرورة الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة"، وشددوا على ضرورة "عدم مقاطعة اي كتلة او نائب جلسات الانتخاب لان من واجب النواب حضور هذه الجلسات و التعبير عن رايهم بكل ديموقراطية و شفافية و تم الاتفاق على لقاء قريب لاستكمال البحث".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة من المصارف اليوم.. ماذا فعلت هذا المساء؟
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من المصارف اليوم.. ماذا فعلت هذا المساء؟
14:18 | 2023-05-08
08/05/2023 02:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة من مصرف لبنان الى الاختفاء في الشارقة
Lebanon 24
رياض سلامة من مصرف لبنان الى الاختفاء في الشارقة
23:08 | 2023-05-08
08/05/2023 11:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا
09:40 | 2023-05-08
08/05/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة غير متوقعة تنشرها "قوى الأمن".. ما فعله شابٌ من الشياح لا يخطر في البال!
Lebanon 24
قصة غير متوقعة تنشرها "قوى الأمن".. ما فعله شابٌ من الشياح لا يخطر في البال!
11:59 | 2023-05-08
08/05/2023 11:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مزرعة الشوف.. مواطنٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
مأساة في مزرعة الشوف.. مواطنٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
13:51 | 2023-05-08
08/05/2023 01:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:50 | 2023-05-09
سلسلة إجتماعات ولقاءات لميقاتي في السرايا... بيرم: العراق ملتزم بحصة لبنان بالفيول
06:00 | 2023-05-09
"مصارف لبنان ستضخُّ 2 مليار دولار".. هل الأمرُ حقيقي؟
05:00 | 2023-05-09
"صرف" القاضية غادة عون.. لماذا بدا اعتراض "التيار" خجولاً؟!
08:15 | 2023-05-09
قوى الامن تشارك في "طواف للدراجات الهوائية"
08:12 | 2023-05-09
فرعية لجنة الاشغال استمعت الى مشاكل قطاع النقل البري
07:54 | 2023-05-09
كلاس جال في منشاتي طرابلس لكرة القدم: سنطلق مرحلة تأهيل المرافق الرياضية
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
09/05/2023 15:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
09/05/2023 15:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
09/05/2023 15:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact