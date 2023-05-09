بخاري جدّد الموقف الحيادي للمملكة من الاستحقاق الرئاسي

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زار تكتل "الاعتدال الوطني" السفير السعودي وليد بخاري في منزله في اليرزة، و تطرق البحث الى الاوضاع العامة في البلاد لاسيما الاستحقاق الرئاسي، وأكد السفير بخاري، بحسب بيان للتكتل، "الموقف الحيادي للملكة العربية السعودية و ضرورة الاسراع في انجاز الاستحقاق".و اكد اعضاء التكتل امام السفير "ضرورة الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة"، وشددوا على ضرورة "عدم مقاطعة اي كتلة او نائب جلسات الانتخاب لان من واجب النواب حضور هذه الجلسات و التعبير عن رايهم بكل ديموقراطية و شفافية و تم الاتفاق على لقاء قريب لاستكمال البحث".