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لبنان

بخاري جدّد الموقف الحيادي للمملكة من الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
09-05-2023 | 02:31
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زار تكتل "الاعتدال الوطني" السفير السعودي وليد بخاري في منزله في اليرزة، و تطرق البحث الى الاوضاع العامة في البلاد لاسيما الاستحقاق  الرئاسي، وأكد السفير بخاري، بحسب بيان للتكتل، "الموقف الحيادي للملكة العربية السعودية و ضرورة الاسراع في انجاز الاستحقاق".
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و اكد اعضاء التكتل امام السفير "ضرورة الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة"، وشددوا على ضرورة "عدم مقاطعة اي كتلة او نائب جلسات الانتخاب لان من واجب النواب حضور هذه الجلسات و التعبير عن رايهم بكل ديموقراطية و شفافية و تم الاتفاق على لقاء قريب لاستكمال البحث".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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