انطلاق المناورات الاسرائيلية.. وهذا ما يجري في الجنوب

سمع دوي انفجارات داخل مزارع شبعا أشارت المعلومات انها ناجمة عن قصف مدفعي للقوات الإسرائيلية نتيجة المناورات التي اعلنت عنها ليل امس ويسجل في هذا الوقت قصف مدفعي عيار 155ملم من مواقع زعورا باتجاه نخلة داخل المزارع ويتردد صدى القصف في قرى وبلدات مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب خاصة تلك المواجهة للمزارع.

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