هل أقفلت المصارف أبوابها اليوم؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ مختلف المصارف فتحت أبوابها اليوم رغم التحذيرات من حصول تحركات ضدها، اليوم الثلاثاء، من حشودٍ للمودعين خلال ما تم اعتباره "يوم الغضب ضد المصارف".

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