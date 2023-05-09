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لبنان
هل أقفلت المصارف أبوابها اليوم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-05-2023
|
02:57
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ مختلف المصارف فتحت أبوابها اليوم رغم التحذيرات من حصول تحركات ضدها، اليوم الثلاثاء، من حشودٍ للمودعين خلال ما تم اعتباره "يوم الغضب ضد المصارف".
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ولفتت المصادر إلى أنَّ بعض المصارف تركت فروعها مفتوحة فيما التزمت بإقفال فروع أخرى لها أمام الزبائن في مناطق قد تشهدُ توتّرات، وأضافت: "العملُ الداخلي ضمن تلك الفروع مستمرّ، ويمكن للمواطنين التوجه إلى فروع أخرى لسحب المال عبر الصرافات الآلية".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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