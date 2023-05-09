اطلق النار على انتبه الحامل.. وهذا ما جرى في طرابلس

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تطور خلاف عائلي الى اطلاق نار حيث اقدم المدعو"ر.ش" سوري الجنسية على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه ابنته الحامل "م.ش" ليصيبها ب ٣ طلقات نارية في كتفها وظهرها وبطنها وذلك في محلة بولفار مقابل سرايا طرابلس.وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وتم نقل المصابة الى مستشفى النبني للعلاج.