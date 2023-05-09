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لبنان

عشرات الجرحى في دير عمار.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
09-05-2023 | 00:07
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وقع اشكال في منطقة دير عمار بالقرب من مبنى البلدية بين عائلتين من جهة وعائلة من جهة اخرى تطور لاحقاً الى تضارب وعراك بالايدي ليستخدم آلات حادة اصيب نتيجتها كل من:

"ع.ع" و شقيقه "ق.ع" و "ح.ع" و  "ي.ي" و "ا.ي" نقلوا جميعم الى مستشفيات الخير و المنية الحكومي نتيجة تعرضهما لاصابات بالساكين  ما اصيب كل من: "ه.ي"  و "ر.ي" و "ي.ي" و "م.ي" و "ا.ي" و "ه.ي" و "ن.ي" اصاباتهم وصفت بالطفيفة 
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وبحسب  المعلومات فان الاشكال وقع على خلفية استفزازية وقد حضرت قوة من الجيش الى المكان وعملت على فرض طوق امني والعمل جاري على تعقب مفتعلي الاشكال.
 
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