الأسمر: أطنان من الطحين المدعوم تذهب إلى تجار وأفران مناقيش

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طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بـ"التحرك فورا أمام ما ورد في المقال المنشور في صحيفة نداء الوطن نهار السبت الواقع في ٢٠٢٣/٥/٦ للصحافي رمال جوني والذي يعتبر كأخبار للقضاء المختص".ولفت الى ما ورد في المقال، عن "ان اطنان من الطحين المدعوم تذهب لبعض التجار وافران المناقيش"، وأن "الرخص العشوائية تزداد ويزداد معها تهريب الطحين لغير اللبنانيين"، وأن "أفرانا مقفلة تحصل على حصتها المدعومة وتبيعها في السوق السوداء وتستخدم لصنع الحلويات والمناقيش" كذلك، أن "البعض يحصل على رخصتين واحدة باسم الزوج وواحدة باسم الزوجة وتباع الكميات بالسوق السوداء وتحقق ارباحا طائلة".وتوقف الاسمر عند "تسميات واتهامات" وردت في المقال "لأفران محددة وأسماء معروفة" وعن "رفض وزارة الاقتصاد اللجوء الى البطاقة التموينية والاستمرار بدعم الطحين مع ما ينتج عنه من تهريب واستغلال لصالح فئات من اللبنانيين وغير اللبنانيين".وطالب الجهات الرقابية بـ"التحرك فورا وبخاصة وزارة الاقتصاد جوابا على هذه الاتهامات ودفاعا عن رغيف الفقراء والمستضعفين وملاحقة للمرتكبين ودفاعا عن الطبقات المحرومة والعمال الذين يرزحون تحت ظلم ارتفاع اسعار المحروقات "وتحرير" قيمتها على سعر صرف دولار السوق السوداء وكذلك اسعار الادوية والمواد الغذائية والكهرباء والمياه وسواها من اسباب الحياة اليومية".