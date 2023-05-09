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لبنان

قرارٌ من ميقاتي يخصّ بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 03:16
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قراراً تحت رقم 58/2023 يقضي بتشكيل لجنة لدرس موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكوميّة المستأجرة لصالح الدولة.
وجاء في القرار: "إن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على المرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء)، بناء على كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 442 تاريخ 3/5/2023، يُقرر ما يأتي:
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المادة الأولى: تشكل لجنة لدرس موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة:
- وزير العدل
- وزير المالية
- وزير الداخلية والبلديات
- وزير التربية والتعليم العالي
- وزير الأشغال العامة والنقل
- وزير الطاقة والمياه
- وزير الشؤون الإجتماعية
- وزير الصحة العامة
- وزير الزراعة
 
- رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه
- السيد نقولا نحاس
- السيد سمير الضاهر
المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة دراسة موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة، وتقديم الإقتراحات اللازمة لإيجاد حل شامل لمعاجلة موضوع الزيادة على بدلات الإيجار المقترحة من قبل المالكين، مع الأخذ بالاعتبار الوضع المالي لخزينة الدولة.
المادة الثالثة: يمكن للجنة الإستعانة بما تراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة في سبيل إنجاز مهمتها وترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء الذي يعرضه عند الإقتضاء على مجلس الوزراء.
 
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